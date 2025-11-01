Musique. Amir est de retour avec la réédition de son dernier album

Après C amir, sorti précédemment, Amir dévoile C amir², une version revisitée de son album d'origine, marqué par le deuil, par la disparition de sa maman. Le chanteur s'est enfermé en studio pour se reconstruire, donnant naissance à des chansons qui oscillent entre mélancolie et lumière. Cette réédition, symbole de renaissance et de résilience, comprend neuf titres inédits et rappelle que la musique peut transformer la douleur en lumière et rapprocher les cœurs.

"Avec toi" : le nouveau single

Parmi les nouveautés, le single Avec toi incarne la douceur et l'intimité. La chanson célèbre un amour simple et sincère, où le vrai bonheur se trouve dans la proximité et les moments partagés, bien plus que dans le luxe ou les apparences.

Une tournée pour retrouver le public et la scène

Pour accompagner la sortie de C amir², Amir entame une nouvelle tournée, où ses fans découvriront les nouveaux titres en live. Il passera notamment par le Zénith de Caen le 22 novembre 2025, par l'Antarès au Mans le 23 novembre, et par l'Accor Arena de Paris le 6 décembre.