Musique. Après avoir mis le feu dans nos Zéniths normands, Clara Luciani dégaine un nouveau single !

Alors qu'elle s'apprête à enflammer l'Accor Arena avec deux concerts complets, les 6 et 7 mars 2025, Clara Luciani continue d'écrire son histoire musicale avec Courage, le deuxième single extrait de son album "Mon Sang". Après Tout pour moi, ce nouveau titre se distingue par son message fort et inspirant, en phase avec l'univers engagé de la chanteuse.

Un tube fédérateur pour danser pendant la saison estivale

Portée par une mélodie entraînante et des paroles percutantes, Courage célèbre la force intérieure et la résilience. Inspirée par son expérience de jeune mère, Clara Luciani y exprime à la fois sa propre évolution et à la fois une revendication de l'indépendance et de la force des femmes. Un thème qui résonne particulièrement auprès de son public, fidèle à son style à la fois poétique et engagé.

Déjà largement plébiscité, le morceau cumule plus de 637 000 écoutes sur les plateformes de streaming et pourrait bien devenir un incontournable de sa discographie. Avec cette sortie et ses concerts à venir, l'artiste confirme son statut de figure majeure de la scène musicale française.

Retrouvez Clara Luciani en concert en Normandie et aux alentours :

- Le 22 novembre 2025 à l'Antarès au Mans

- Le 29 janvier 2026 au Zénith de Rouen