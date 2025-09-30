En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Livre. "Mi Vida", l'autobiographie de Kendji Girac sort ce mercredi 1er octobre !

Culture. Kendji Girac publie "Mi Vida", sa première autobiographie, ce mercredi 1er octobre aux éditions Flammarion. Il y retrace son parcours, de son enfance dans la communauté gitane à sa carrière musicale, en passant par le drame personnel de 2024 qui a bouleversé sa vie.

Publié le 30/09/2025 à 15h30 - Par Maxime Benetreau Trigatti
Livre. "Mi Vida", l'autobiographie de Kendji Girac sort ce mercredi 1er octobre !
Kendji Girac sort son autobiographie. - Gilzetbase - Wikicommons

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Disponible dès mercredi 1er octobre, Mi Vida, le premier livre et autobiographie de Kendji Girac sera disponible dans les librairies et points de vente avec les éditions Flammarion.

Avec cette œuvre, le chanteur revient sur son enfance dans la communauté gitane, et sur sa carrière lancée après sa sortie de l'émission The Voice en 2014.

Il parle aussi de ses musiques, ses tournées, ses voyages, de ses enfants et de son histoire tragique survenue en 2024 et qui a failli lui coûter la vie.

• A lire aussi. Landes. Le chanteur Kendji Girac blessé par balle, son pronostic vital n'est plus engagé

A la suite de ce drame, le chanteur avait sorti Si seulement, chanson dans laquelle il s'excusait des torts qu'il a causés à ses proches et ses fans avec cette sombre histoire.

Une autobiographie pour se raconter, se relever et se rapprocher de ses fans

Kendji a donc ressenti le besoin de se livrer pour que ses fans puissent le connaître et le comprendre encore mieux, même si, comme il l'a dit il y a quelques jours dans une vidéo Instagram, citée par France Info : "Je me disais qu'à mon âge, c'était peut-être un peu prétentieux" de sortir une autobiographie, mais ça, seuls les lecteurs en seront juges.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Livre. "Mi Vida", l'autobiographie de Kendji Girac sort ce mercredi 1er octobre !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple