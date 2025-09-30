Livre. "Mi Vida", l'autobiographie de Kendji Girac sort ce mercredi 1er octobre !

Disponible dès mercredi 1er octobre, Mi Vida, le premier livre et autobiographie de Kendji Girac sera disponible dans les librairies et points de vente avec les éditions Flammarion.

Avec cette œuvre, le chanteur revient sur son enfance dans la communauté gitane, et sur sa carrière lancée après sa sortie de l'émission The Voice en 2014.

Il parle aussi de ses musiques, ses tournées, ses voyages, de ses enfants et de son histoire tragique survenue en 2024 et qui a failli lui coûter la vie.

A la suite de ce drame, le chanteur avait sorti Si seulement, chanson dans laquelle il s'excusait des torts qu'il a causés à ses proches et ses fans avec cette sombre histoire.

Une autobiographie pour se raconter, se relever et se rapprocher de ses fans

Kendji a donc ressenti le besoin de se livrer pour que ses fans puissent le connaître et le comprendre encore mieux, même si, comme il l'a dit il y a quelques jours dans une vidéo Instagram, citée par France Info : "Je me disais qu'à mon âge, c'était peut-être un peu prétentieux" de sortir une autobiographie, mais ça, seuls les lecteurs en seront juges.