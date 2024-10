Musique. Le nouvel album de Kendji, "Vivre...", est sorti !

Kendji vient de sortir son nouvel album Vivre... Le disque est paru vendredi 4 octobre, soit à peine six mois après son accident par balle survenu lors d'une dispute avec sa compagne. C'est par un premier single, Si seulement..., écrit par Vianney, que le chanteur annonce son retour en musique, un titre dans lequel il évoque son mal-être.

Ce nouvel album est composé de 11 titres dont plus de la moitié a été composée par Vianney et Renaud Rebillaud. Avec cette opus très personnel, Kendji espère reconquérir son public.

A l'intérieur, on retrouve de nombreux titres avec des artistes comme Louane et son compagnon P3gase, Emma Peters ou encore Ycare. Rappelons que Kendji a annoncé une grosse tournée pour fêter ses 10 ans de carrière. Il passera notamment au Zénith de Rouen le 11 février 2026 et à Caen le 13 février 2026.