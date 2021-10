Arles-Avignon - Caen (0-2) : Malherbe repart encore de l'avant

Trois défaites de suite à domicile, trois victoires de rang à l'extérieur : le Stade Malherbe a trouvé une régularité dans ses résultats en dents de scie. Une semaine après sa défaite devant Guingamp, il a réalisé une belle performance en s'imposant à Avignon, vendredi 26 octobre (0-2). Ce n'est pas tant la victoire que la manière dont elle a été construite qui a retenu l'attention.

"Les joueurs ont été héroïques, soutient Patrice Garande. On a retrouvé, comme souvent à l'extérieur, les vertus mentales mais aussi techniques. Je suis vraiment très fier d'eux." La cause de tant d'éloges ? L'expulsion rapide (29e) d'Alexandre Cuvillier, buteur en début de match, qui a contraint les Caennais de jouer une heure en infériorité numérique. Solides défensivement, ils n'ont pourtant jamais vraiment tremblé et ont même tué le match par Lenny Nangis en deuxième mi-temps.