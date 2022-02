Football . Ligue 2. Première victoire du Caen de Pascal Dupraz ! 

Le match.

Face à un secteur offensif décimé, Pascal Dupraz décide d'aligner le jeune Nicholas Gioacchini (20 ans) d'entrée de jeu. Le reste du onze normand est attendu, avec notamment le retour de Gonçalves dans l'axe du milieu de terrain. Si le jeu semble normand en début de partie, les premières escarmouches aboutissent à des situations locales, notamment celle de Lopez qui est à un pouce de trouver l'ouverture sur un centre tir lobé (7e). S'en suivent une vingtaine de minutes marquées d'un nombre incalculable de pertes de balles, jusqu'à ce que Pi ne signe l'occasion du début de match en obligeant Maisonnial à la parade (26e). Un essai qui donne des idées aux normands puisqu'un nouveau débordement de Zady Sery est repris par Gioacchini qui marque d'une reprise en déséquilibre (29e). Voilà les Malherbistes aux avant-postes face à des Franciliens fantomatiques et sans réaction. Zady Sery d'abord, puis Gioacchini ensuite, manquent d'un rien le break avant la pause (39e, 41e). Caen fini nettement mieux ce premier acte et rentre aux vestiaire avec confiance.

Zady-Sery affole la seconde période

Mais cette confiance vole en éclat après dix secondes de jeu en seconde période où Weber fait la faute sur Menez. Armand transforme le penalty et ramène Paris à égalité (46e). Tout est à refaire pour le groupe normand face à des Parisiens revigorés. Mais l'embellie ne dure pas et Caen réagit pour faire la différence en quatre petites minutes à l'heure de jeu sous l'impulsion du feu follet Caleb Zady Sery. D'abord passeur, il permet à Gonçalves de frappe pour le but du 2-1 et dans la foulée, il occasionne un penalty sur un raid solitaire et envoie Pi faire le break (64e). Pas le temps de souffler toutefois pour Pascal Dupraz puisque Armand expédie un modèle de frappe lobée dans la lucarne de Riou pour relancer encore les Franciliens (72e). Rien n'est fait et la tension règne à Charlety et M'Bengue manque une balle de match sur une percée de Vandermersch (82e). Gioacchini lui se mue en héros dans les derniers instants en sauvant la reprise de Mandouki (88e) et permet à Vandermersch d'aller chercher le penalty de la victoire sur un nouveau service de Zady Sery. Penalty transformé par Sankoh pour enfin savourer une victoire (90e+2).

Les buts.

29e : Débordement parfait de Zady Sery qui centre pour Gioacchini dont la reprise en déséquilibre heurte le poteau avant de battre Maisonnial.

Paris : 0- Caen : 1

46e : Incursion de Menez dans la surface qui se joue de la défense et de Weber qui fait la faute. Armand transforme l'offrande.

Paris : 1- Caen : 1

60e : En entrée de surface de réparation, Zady Sery trouve Gonçalves qui frappe et voit son ballon dévié battre Maisonnial.

Paris : 1- Caen : 2

64e : Festival de Zady-Sery relayé par Pi qui envoie l'Ivoirien face à Maisonnial. Le portier local commet la faute. Le penalty est marqué en deux temps par Pi.

Paris : 1- Caen : 3

72e : Des 25 mètres et en déséquilibre, Armand redresse un ballon impossible et loge une frappe lobée dans la lucarne de Riou.

Paris : 2- Caen : 3

90e+2 : Contre mené à grande vitesse par Zady Sery qui décale Vandermersch. Le défenseur normand est fauché dans la surface. Penalty que Sankoh transforme parfaitement.

Paris : 2- Caen : 4

La fiche.

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M.Mokthari ; Avertissements : Paris : Lopez (61e), Yohou (62e), Caen : Rivierez (16e), Yago (57e)

PARIS FC : Maisonnial, Bamba, Yohou, Kanté, Nomenjanhary (Mara 86e), Rabiu, Mandouki (cap), Lopez, Timite, Armand, Menez (Pitroipa 70e), entr : Mecha Bazadarevic

CAEN : Riou (cap), Yago, Rivierez, Weber, Vandermersch, Oniangue, Gonçalves (cap) (Sankoh 70e), Pi (Diaw 90+2), Zady-Sery, Armougom (M'Bengue 70e), Gioacchini, entr : Pascal Dupraz

Buts : Paris : Armand (46e sp, 72e), Caen : Gioacchini (29e), Gonçalves (60e), Pi (63e sp), Sankoh (90+2 sp).

