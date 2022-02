Football.. Ligue 2 : Caen ne sort toujours pas de l'ornière

Le match.

Pascal Dupraz l'avait dit : " j'ai eu le temps de voir les qualités des uns et des autres en deux semaines, mes choix seront là ". Le nouveau coach de Caen a tenu parole en alignant un onze inattendu où siègent de concert, Pi, Deminguet et Oniangue au milieu et où Armougom trouve un poste d'ailier gauche. Si la recette ne trouve pas de concrétisation rapide au tableau d'affichage, les Caennais sont néanmoins totalement dominateurs dans la production, les protégés du coach Dupraz trouvent plusieurs situations de tir par Deminguet, Vandermersch et Jeannot tandis que les Valenciennois ne se montrent jamais à leur avantage (12e, 17e, 27e). Même si le niveau technique est toujours aléatoire, il ne manque toutefois que l'ouverture du score pour récompenser le onze Calvadosien mais cette dernière n'est toujours pas de mise à la pause.

Trop de déchet, encore

Le second acte débute par une nouvelle poussée normande et un raid solitaire plein de culot de Zady-Sery échoue pour un rien sur le retour en catastrophe de Dos Santos (55e). Pi lui, manque de puissance dans sa conclusion pour battre Prior (59e). L'heure de jeu passée, si Caen paraît toujours supérieur à son adversaire mais Oniangue manque de lucidité à quelques mètres du but Valenciennois (69e). Les dix dernières minutes atteintes, VA résiste toujours et N'Gom renverse une tête, juste au dessus (79e). De leur côté, les Nordistes patientent et font passer un frisson dans tout le stade quand un double sauvetage de Weber et Rivierez empêche Chevallier de marquer (89e). C'eut été un hold-up certes, mais Caen n'a toujours pas gagné chez lui et ne sort pas de l'ornière. Telle est la seule vérité du soir.

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Varela; Avertissements : Caen : Pi (40e), Deminguet (64e) , Valenciennes : Masson (35e), Brassier (39e), N'Tim (67e)

CAEN : Riou, Yago, Rivierez, Weber, Vandermersch, Armougom, Oniangue, Deminguet (Repas 70e), Pi, Jeannot (N'Gom 46e), Zady-Sery (M'Bengue 73e), entr : Pascal Dupraz

VALENCIENNES : Prior, Brassier, Spano, N'Tim, Dos Santos (cap), D'Almeida (Chergui 79e), Fedele, Masson, Ambri (Hein 58e), Romil (Chevallier 75e), Guillaume, entr : Olivier Guégan

