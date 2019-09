Football (Ligue 2) : Caen coule encore un peu plus contre Lens... 

Le match.

L'histoire semble se répéter à chaque sortie. Un système qui n'évolue pas, une entame de match qui laisse entrevoir des progrès mais rapidement, le retour à la réalité. Face aux Lensois ce samedi après midi 21 septembre, cette histoire a encore été récitée par Rui Almeida et ses Caennais. Bien entrés dans les débats, les Caennais n'ont pas réussi à se créer la moindre situation. Et à la demi-heure de jeu, quand un corner puissant est venu bondir sur Rivierez avant de tromper Riou, tout d'Ornano n'a pu que constater les dégâts. Pire même, Caen est à la limite de rompre quand sur un contre à grande vitesse, Mauricio décale Robail qui manque son face à face avec Riou et un break capital. Sifflant copieusement leurs " Rouge et bleu " au retour aux vestiaires et à leur rentrée sur le pré pour le second, le stade d'Ornano attend alors plus qu'une réaction.

Jamais la moindre illusion...

Cette réaction, elle ne vient pas. Caen n'est toujours pas capable de créer du jeu dans les 30 derniers mètres, Lens gère parfaitement son acquis et se contente de ne laisser aucun espace. Le spectacle, ce sont plutôt les 2000 supporters Lensois présents qui le font en tribune, parfaitement heureux de leur balade en Normandie. L'heure de jeu passée, Rui Almeida cherche les solutions pour inverser le cours d'une probable défaite et procède à ses trois remplacements en dix minutes. Un coup dans l'eau puisque le SMC ne fait toujours pas illusion. Au contraire même, à l'orée des dix dernières minutes, c'est Sotoca qui envoie Banza faire le break dans coup férir (82e). La fin de rencontre n'est qu'un long chemin de croix pour les Normands, ponctué par les premiers "Almeida démission" de la saison, venus des tribunes. Caen est cette fois, vraiment dans le dur.

Les buts.

29e : Corner botté de la droite par Mauricio. Le ballon n'est pas pris pas Sotoca au premier poteau et rebondit sur le corps de Rivierez qui trompe son propre gardien.

Caen : 0- Lens : 1

82e : Déboulé de Sotoca sur le côté gauche qui fixe deux adversaires et décale idéalement Banza pour un tir au premier poteau parfait et le break.

Caen : 0- Lens : 2

Les supporters du @RCLens reprennent leur hymne « Les Corons » et font le spectacle en tribune à d'Ornano pendant que les « Sang et Or » mènent au score... #SMCaen #Lens #SMCRCL pic.twitter.com/TdGoR9PEyy — Sylvain Letouzé (@SylvainLetouze) September 21, 2019

La fiche.

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M.Hamel, spectateurs : 9500 ; Avertissements : Caen : Yago (17e), Weber (24e), Sankoh (40e), Lens : Radovanociv (35e)

CAEN : Riou, Gonçalves, Yago, Weber, Rivierez, Armougom, Sankoh, Toufiqui (Repas 64e), Pi (Oniangue 57e) , Jeannot, Joseph (N'Gom 68e), entr : Rui Almeida

LENS : Leca, Gradit, Diallo, Michelin, Radovanovic, Mendy (Haidara 78e), Cahuzac, Gillet, Mauricio (Banza 80e), Robail (Doucouré 70e), Sotoca, entr : Philippe Montanier

Buts : Lens : Rivierez csc (29e), Banza (82e)

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2) : Caen chute devant Lorient pour sa première à d'Ornano

Football (Ligue 2) : défaite tardive mais logique de Caen à Troyes

Football (Ligue 2) : Le SM Caen ne décolle (toujours) pas contre Niort

Football (Ligue 2) : Caen doit impérativement réagir contre Lens

Football (Ligue 2) : Caen démarre très timidement à Sochaux