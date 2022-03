Football. Ligue 2. Caen confirme son redressement !  

Le match.

D'entrée Caen se créée une première situation par Pi mais son but est refusé pour main (2e). Une première alerte sérieuse qui donne le LA en terme de rythme aux débats. Zady Sery essaie de percer le rideau Orléannais à chaque prise de balle et trouve même Gioachhini pour une frappe trop molle (12e). Par encore mise sur le gril, la défense normande doit son salut juste après à un superbe retour de Weber devant Scheidler pour éviter l'ouverture du score (13e). L'engagement mis par les deux formations permet d'assister à une rencontre vivante mais où les brèches dans les défenses sont nombreuses. Ainsi, Orléans trouve trois espaces en autant de minutes avec Talal (19e, 21e) et Scheidler (20e) mais Riou veille au grain. Et c'est finalement d'un défenseur que le salut va venir pour le SMC. La demi-heure passée, Yago traverse la défense et voit son centre dévié dans son propre but par Cambon (33e). Juste de quoi atteindre la mi-temps avec une précieuse unité d'avance.

Une victoire, 174 jours après



La seconde période reprend sous des trombes d'eau. Le ballon devient difficile à manier pour les deux formations et les pertes de balles sont nombreuses. Les phases arrêtées sont les seuls moments où le danger est porté sur les buts à l'instar d'Armougom qui oblige Renault à la parade sur coup franc (64e). Une essai pour régler la mire et la sanction juste après puisque Pi fait le break sur un corner direct (70e). Enfin serein dans une fin de rencontre, le onze normand peut savourer mais Perrin rappelle tout le monde à la plus grande concentration en redonnant espoirs à l'USO à l'abord des dix dernières minutes (81e). Orléans pousse, mais Caen tient son succès jusqu'au coup de sifflet final. Cent-soixante quatorze jours après, d'Ornano peu alors re-goûter au succès.

Les buts.

33e : Bon travail caennais en entrée de surface et débordement de Yago qui centre puissamment devant le but et trouve la cuisse de Cambon pour pousser le cuir au fond de ses propres filets.

Caen : 1- Orléans : 0

70e : Corner botté de la droite vers la gauche par Jessy Pi qui mystifie Renault et loge le cuir dans la lucarne opposée, directement.

Caen : 2- Orléans : 0

81e : Dans le dos de Vandermersch, Lambese ajuste un centre impeccable pour Perrin qui bat Riou d'un tir en pleine lucarne.

Caen : 2- Orléans : 1

La fiche.

Mi-temps : 1-0 , Arbitre : M.Pailhes, spectateurs : 10 135, avertissements : Caen : Dupraz (22e), Gonçalves (36e) , Orléans : Thill (34e), Cambon (42e)

CAEN : Riou , Yago, Rivierez, Weber, Vandermersch, Oniangue, Gonçalves (cap) (Deminguet 79e), Pi, Zady-Sery, M'Bengue (Armougom 55e), Gioacchini (Moussaki 74e) entr : Pascal Dupraz

ORLÉANS : Renault, Cambon (cap) (Lambese 46e), Ba (Perrin 75e), Marchadier, Thiam, Lopy, Ephestion, Demoncy, Talal, Thill (Soumaré 60e), Scheidler, entr : Didier Olle-Nicolle

BUTS : Caen : Cambon (33e csc), Pi (70e), Orléans : Perrin (81e)

A LIRE AUSSI.

Ligue 2. Première victoire du Caen de Pascal Dupraz !

Football (Ligue 2) : Caen prend un point pour sa première sous l'ère Pascal Dupraz