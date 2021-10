CAEN - ARLES-AVIGNON (1-1) : Malherbe cale logiquement

Franck Dumas debout devant le banc des visiteurs. L’image peut paraître surréaliste, pourtant elle faisait partie des clichés de la soirée. Récemment placé à la tête d’Arles-Avignon, l’ancien coach du Stade Malherbe n’est pas revenu à d’Ornano pour se contenter de jouer derrière. Après dix minutes d’un round d’observation qui n’en finissait plus entre les deux équipes, les Sudistes prirent le contrôle des opérations. Le plus logiquement du monde, ils s’offraient la première occasion du match, quand bien lancé, Ben Sangaré défiait Damien Perquis d’une lourde frappe. Mais le portier malherbiste se trouvait à la parade (17e).

Les visiteurs continuaient de faire le jeu, sans pour autant se montrer dangereux. Mais comme en face, Malherbe n’avait rien de mieux à proposer que de rester camper sur ses positions, le match tombait dans une certaine torpeur. Seul Romain Poyet parvint à se retourner, mais sa frappe fut aussitôt contrée (36e). L’ancien Brestois se trouva ensuite un peu juste sur une passe de Kim qui pour une fois ne s’était pas laissé tomber (45e+1). A la mi-temps, tout restait donc à faire.



Entrée décisive de Cuvillier

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre ne changea guère. Les Caennais semblaient terriblement manquer de liant entre l’attaque et la défense. Il fallait une mésentente dans la défense arlésienne, pour voir Kim s’offrit un face-à-face avec Ludovic Butelle, mais ce dernier s’interposa parfaitement (55e).

Les hommes de Patrice Garande semblaient alors enfin sortir de leur cocon. Le coach malherbiste en profita pour faire entrer en jeu, Alexandre Cuvillier à la place de Kim (58e). Bien servi côté gauche, Romain Poyet temporisait alors parfaitement avant de servir le nouvel entrant, bien lancé dans l’axe. D’une reprise un peu chanceuse le milieu offensif caennais trompa Ludovic Butelle (1-0, 60e).

Plus libérés, les Malherbistes tenaient mieux le ballon. Arles ne trouvait pas d’espace dans la défense bas-normande et s’en remettait à des frappes de loin, comme celle de Romain Rocchi (70e), bien écarté par Thomas Bosmel. Ce même Romain Rocchi remis peu de temps après les deux équipes à égalité. Suite à un coup-franc sur lequel les Caennais peinèrent à se dégager, il reprit le cuir de volée avec brio (1-1, 77e). Au coup de sifflet final, le partage des points semblait la juste sanction d’une rencontre sans folie.





La feuille de match

CAEN - ARLES-AVIGNON : 1-1 (0-0)

30e journée de Ligue 2 - Vendredi 29 mars

7 865 spectateurs

But : Cuvillier (60e) pour Caen, Rocchi (77e) pour Arles-Avignon

Cartons jaunes : Kim (40e) et Moulin (88e) pour Caen, Savanier (88e) pour Arles-Avignon



Caen : Perquis (Bosmel, 46e) - Guerreiro, Sorbon, Wagué, Calvé - Moulin, Seube (Pierre, 71e), Fajr, Kim (Cuvillier, 58e), Nabab - Poyet

Arles-Avignon : Butelle - Quintin, Soro, Abdelhamid, Cantini - Delclos (Ndiaye, 90e+2), Rocchi,Cardy, Savanier, Sangare (Tinhan, 53e) - Dale (Caceres, 60e)