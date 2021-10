Un Caen-Arles marqué par le retour de Franck Dumas

L'un des hommes les plus emblématiques de l'histoire du club caennais est de retour à d'Ornano. Un certain Franck Dumas. Le natif de Bayeux, titulaire en équipe première du Stade Malherbe dès 1984 à 16 ans, puis manager pendant 7 ans, bien plus tard, jusqu'à l'été dernier, retrouvera donc ce soir un stade uq'il connaît bien. De fait, c'est lui qui entraine Arles désormais. Son équipe reste sur deux succès et un nul en trois matchs de championnat.

Alors , est-ce que ce retour fait de la rencontre de demain un match particulier ? La réponse du coach malherbiste, Patrice Garnade dans l'extrait sonore ci-dessous.

Caen-Arles Avignon, un match à suivre demain en direct sur Tendance Ouest à partir de 19h45. (Compo équipe du SMC vers 17h30 sur smcaen.fr)