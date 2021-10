Garande : "Y'a pas de quoi s'alarmer"

Patrice Garande tient également à protéger ses joueurs, dans un contexte délicat qui a vu les Rouge et Bleu perdre leur trois derniers matchs à domicile en championnat. "Il existe la pression qui est mise par l'extérieur, mais à l'intérieur du groupe, il n'y en a pas. La seule pression qu'il y a, c'est celle qu'on veut bien se mettre pour respecter les principes de jeu sur lesquels on s'est mis d'accord", a-t-il déclaré en conférence de presse, jeudi 25 octobre.

"Arles-Avignon est une équipe en difficulté qui reste sur trois revers de suite après avoir bien commencé son championnat. Sur le plan offensif, ça va très vite dans les couloirs, avec Romain Rocchi qui assure une bonne animation de jeu. C'est aussi une équipe qui peut jouer sur plusieurs schémas de jeu, mais une équipe qui devrait nous laisser le ballon", annonce le technicien bas-normand.

Pour ce match, Patrice Garande ne pourra pas compter sur Molla Wagué, Neeskens Kebano et Fayçal Fajr, tous les trois convalescants. Thibault Moulin a lui repris avec le groupe cette semaine et a été estimé trop "juste" pour cette rencontre. Quant à Livio Nabab, il a été écarté pour ce match, car "il a besoin de souffler psychologiquement en ce moment, et en plus il est suspendu contre Le Havre dans dix jours, d'où un souhait commun de le faire jouer deux matchs pleins avec la réserve".

Pour combler l'absence de son meneur de jeu Fayçal Fajr, Patrice Garande a annoncé que "quelque chose a été mis en place, n'ayant pas d'autre vrai numéro 10. Nos plans pourraient évoluer en fonction du schéma de jeu adverse, notamment s'il jour à cinq derrière."

Audio > Retrouvez la réaction de Patrice garance avant Arles-Avignon - Caen