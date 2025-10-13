Orne. Fondée à Alençon, l'entreprise MPO fenêtres et ses 200 collaborateurs rejoignent le groupe Pando

Fondée à Alençon en 1970 et implantée à Cerisé, dans l'Orne, l'entreprise MPO Fenêtres change de propriétaire. "Ce n'est pas sans émotions que je tourne la page de ma vie professionnelle en cédant mon entreprise au groupe Pando-Les Zelles", déclare Albert Dantoni, qui était à la tête de MPO Fenêtre depuis près de 20 ans.

"Cette implantation industrielle enrichit l'écosystème d'entreprise du groupe"

Depuis sa création, l'entreprise ornaise aux 200 collaborateurs conçoit, fabrique et installe des solutions de menuiseries extérieures ainsi que des fermetures en PVC et en aluminium dans tout le nord-ouest de l'hexagone. "Cette implantation industrielle dans l'ouest enrichit l'écosystème d'entreprise du groupe par ses fortes complémentarités géographiques et va nous permettre, dans un contexte d'enjeux multiples, de se développer dans la robustesse via des synergies croisées avec les autres sociétés de Pando", écrit le groupe Pando dans un communiqué.

"Une grande sérénité"

Désormais, MPO Fenêtres va notamment pouvoir compter et s'appuyer sur "toute la profondeur de l'offre du Groupe", à savoir des fenêtres et volets battants en PVC, aluminium, bois, mais également des volets roulants, murs rideaux, ou encore un recyclage en boucle fermée.

L'entreprise ornaise devrait aussi bénéficier des compétences et ressources techniques de Pando ainsi que le projet d'entreprise à mission qu'il porte, puisque 100% des salariés forment ensemble le premier actionnaire du groupe. "C'est avec une grande sérénité, pour l'avenir de mes 200 collaborateurs, avec qui j'ai eu la chance de travailler et de faire grandir MPO Fenêtres, que je transmets cette belle entreprise. En effet, la vision du groupe Pando-Les Zelles, pour ses collaborateurs, pour notre métier, mais aussi pour l'environnement, me conforte dans ce choix afin que les valeurs essentielles à MPO Fenêtres se poursuivent", conclut Albert Dantoni.