En ce moment Messy Lola YOUNG
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Esmée dévoile "Comme toutes les filles", un titre qui lui ressemble

Société. Ce vendredi 10 octobre, Esmée a levé le voile sur un nouveau single très attendu, "Comme toutes les filles". Un morceau sensible et authentique.

Publié le 13/10/2025 à 08h41 - Par Aline
Musique. Esmée dévoile "Comme toutes les filles", un titre qui lui ressemble
Ce vendredi 10 octobre, Esmée livre "Comme toutes les filles", un nouveau single qui parle à toutes les générations. Découvrez-le sur Tendance Ouest ! - Instagram - @_iam_esmee

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Avec Comme toutes les filles, Esmée revient à l'essentiel : des mots simples, une mélodie accrocheuse et un message puissant. Elle y parle d'elle, et de ce que vivent tant de filles et de femmes au quotidien. Sans filtre, sans artifice, elle évoque les doutes, les rêves, la force intérieure, et cette envie de se sentir libre d'être soi-même.

Sur ses réseaux, Esmée s'est livrée avec émotion : "Vous m'avez aidée à réaliser mon rêve le plus fou. Je vous suis reconnaissante pour toujours." Des mots forts, à l'image de cette chanson qui semble déjà trouver un écho chez ses fans.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Esmée (@_iam_esmee)

Sorti ce vendredi 10 octobre, ce titre a été accueilli avec une vague de messages enthousiastes que l'artiste n'a pas manqué de remercier avec beaucoup de tendresse. "Omg, vos messages depuis ce matin me font tellement plaisir, merciiii", "J'y crois pas encore à tout ce qui se passe."

Une vidéo pour célébrer, sans se prendre au sérieux

Pour accompagner cette sortie, Esmée a partagé une vidéo toute en spontanéité. Pas un clip calibré ni un vlog scénarisé, juste elle, en train de vivre sa journée, de rire, de savourer ce moment si spécial. Une manière pour elle de montrer qu'elle reste fidèle à elle-même, proche de son public et de ses émotions.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Esmée (@_iam_esmee)

Une forme d'authenticité qui séduit et renforce encore davantage ce lien si fort entre l'artiste et sa communauté.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Esmée dévoile "Comme toutes les filles", un titre qui lui ressemble
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple