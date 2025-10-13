Musique. Esmée dévoile "Comme toutes les filles", un titre qui lui ressemble

Avec Comme toutes les filles, Esmée revient à l'essentiel : des mots simples, une mélodie accrocheuse et un message puissant. Elle y parle d'elle, et de ce que vivent tant de filles et de femmes au quotidien. Sans filtre, sans artifice, elle évoque les doutes, les rêves, la force intérieure, et cette envie de se sentir libre d'être soi-même.

Sur ses réseaux, Esmée s'est livrée avec émotion : "Vous m'avez aidée à réaliser mon rêve le plus fou. Je vous suis reconnaissante pour toujours." Des mots forts, à l'image de cette chanson qui semble déjà trouver un écho chez ses fans.

Sorti ce vendredi 10 octobre, ce titre a été accueilli avec une vague de messages enthousiastes que l'artiste n'a pas manqué de remercier avec beaucoup de tendresse. "Omg, vos messages depuis ce matin me font tellement plaisir, merciiii", "J'y crois pas encore à tout ce qui se passe."

Une vidéo pour célébrer, sans se prendre au sérieux

Pour accompagner cette sortie, Esmée a partagé une vidéo toute en spontanéité. Pas un clip calibré ni un vlog scénarisé, juste elle, en train de vivre sa journée, de rire, de savourer ce moment si spécial. Une manière pour elle de montrer qu'elle reste fidèle à elle-même, proche de son public et de ses émotions.

Une forme d'authenticité qui séduit et renforce encore davantage ce lien si fort entre l'artiste et sa communauté.