Jeu. La Fête de la Citrouille s'installe à Goderville ce samedi

Ce samedi 18 octobre, le centre-bourg de Goderville va se métamorphoser en un décor féerique pour accueillir la grande Fête de la Citrouille, organisée par l'association Dynamiques & Territoires. De 9h à 19h, petits et grands sont invités à profiter d'une journée placée sous le signe de la convivialité, de la créativité et du partage.

Au programme : concours de citrouilles dès le matin (inscriptions entre 8h et 10h30, remise des prix à 16h), ambiance Belle Epoque et défilé déguisé à 18h pour celles et ceux qui joueront le jeu du costume !

Le centre-ville accueillera aussi un marché avec une cinquantaine d'exposants : artisans, associations, créateurs, commerçants et artistes du territoire seront au rendez-vous.

Deux petits trains gratuits circuleront toute la journée pour faciliter les déplacements dans la commune.

Marjorie Lambert, la présidente de l'association Dynamique et Territoire, fait le point sur les animations attendues ce samedi à cette occasion :