Musique. Entretien : Linh sort son album "Boîte à musique" : "J'ai mis tout mon cœur dans cet album"

Ce vendredi 10 octobre marque une grande étape pour Linh. L'artiste sort son tout premier album, Boîte à musique, déjà disponible en précommande, accompagné de son nouveau single Je t'aime.

Après le succès de son EP, ce projet se veut plus intime et personnel. L'album explore les émotions qui traversent la jeune chanteuse, entre amour, nostalgie et confiance retrouvée.

Une ballade sincère et universelle

Avec Je t'aime, Linh signe une ballade sincère et universelle, fidèle à son style : des textes simples, portés par une voix touchante et des mélodies qui restent en tête.

Repérée par Gims, Linh s'est imposée en quelques titres comme une figure montante de la scène pop française. Ses morceaux J'avoue et Je pense à vous, certifié Disque de diamant, ont conquis un large public.

Prochaine étape : la scène. Linh partira en tournée à partir du 30 janvier 2026. Elle sera notamment le 6 février à Forges-les-Eaux.