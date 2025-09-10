Musique. Linh prépare la sortie de son tout premier album, "Boîte à Musique"

Formée dès l'âge de 3 ans à l'Opéra de Nice, Linh s'est rapidement imposée comme une artiste incontournable de la scène française. Sa voix cristalline, à la fois délicate et puissante, captive dès les premières notes.

Après avoir conquis le public avec son EP Signé, Linh elle prépare aujourd'hui un album de 12 titres où émotions et mélodies s'entrelacent pour raconter des histoires universelles.

"Boîte à Musique" : entre mémoire, amour et confidences

L'album explore des thèmes forts comme la mémoire, l'amour filial, les ruptures douces et les retrouvailles. On y retrouve notamment le single certifié single d'or, Je pense à vous, ainsi que plusieurs inédits comme Mamaman, Dernier rendez-vous ou L'amour de ma vie. Disponible en CD, vinyle coloré et vinyle standard, Boîte à Musique est déjà en précommande.

Une première tournée pour célébrer ce premier projet

Linh ne compte pas s'arrêter à la sortie de son album. Elle partira en tournée du 30 janvier au 13 mars pour partager ses nouvelles chansons en live. La billetterie est déjà ouverte et la jeune artiste invite ses fans avec enthousiasme à prendre leurs places, promettant "un show unique rempli d'amour, d'émotions et surtout MAGIQUE". Une occasion idéale de découvrir l'univers intimiste de Boîte à Musique en concert.