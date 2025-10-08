En ce moment Ordinary Alex WARREN
Alençon. Le Salon Habitat revient du 10 au 12 octobre 2025

Loisir. Après le succès de la précédente édition, le Salon Habitat revient à l'Anova Parc-Expo d'Alençon du 10 au 12 octobre 2025 avec plus de 130 exposants.

Publié le 08/10/2025 à 16h35 - Par Kevin
Le Salon Habitat est de retour à Alençon, au Parc Anova, les 10, 11 et 12 octobre 2025. - DR

Le Salon Habitat revient à l'Anova Parc-Expo d'Alençon du 10 au 12 octobre 2025. Pendant trois jours, plus de 130 exposants spécialisés dans la construction, la rénovation, l'aménagement intérieur et extérieur, ainsi que la décoration, seront présents pour vous accompagner dans tous vos projets liés à la maison.

Que vous souhaitiez rénover votre intérieur, améliorer votre confort, transformer votre jardin ou simplement trouver de nouvelles idées déco, le salon est l'endroit idéal pour découvrir des solutions concrètes et rencontrer des professionnels de qualité.

Le salon n'est pas seulement pour les grands travaux : vous y trouverez aussi des astuces pour optimiser votre espace, donner un coup de neuf à votre intérieur ou embellir votre extérieur.

Justine Morelle, la chargée de projet, nous détaille le programme de cet événement :

Salon Habitat d'Alençon

