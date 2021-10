Sophie Ferjani de M6, au Salon de l'habitat d'Alençon

Vous souhaitez refaire la décoration de votre interieur ? Vous avez besoin de conseils et d’inspiration pour refaire votre salon ou votre salle de bain ? Le Salon de l’Habitat et de la Gastronomie d’Alençon vous accueille tout le weekend au Parc Anova.

En plus des 150 exposants et professionnels sur place, vous pourrez rencontrer samedi la pétillante Sophie Ferjani. Elle se promènera dans les allées du salon à la rencontre des exposants et des visiteurs.

Sur Tendance Ouest, elle vous dit tout sur sa présence au salon samedi, et sur son émission D&CO

A noter également la présence dimanche de Norbert Tarayre, révélé par l’émission l’émission TOP Chef sur M6.

Infos pratiques :

La 13ème édition du Salon de l’Habitat et de la Gastronomie

du 16 au 18 octobre 2015

au Parc Anova d’Alençon.

Entrée : 4€ - Gratuite pour les moins de 16 ans.

Parking : Gratuit

Anova - 171 route de Bretagne - 61 000 Alençon

02 33 26 19 60