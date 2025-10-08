Musique. Gims reprend… Alain Souchon !

Gims enchaîne les projets. Alors que son EP "Le Nord se souvient" est sorti uniquement en numérique il y a environ 1 an, en septembre 2024, c'est bien celui-ci qui arrive en tête des ventes d'albums en France pour le premier semestre 2025 ! Le rappeur a écoulé 262 000 ventes pendant cette période, portant au total son album à plus de 350 000 exemplaires vendus en juin 2025. Il aurait dépassé les 500 000 exemplaires fin septembre. "Le Nord se souvient" et son single Ninao viennent d'être présélectionnés pour les Grammy Awards 2026, nous saurons prochainement s'il fait partie de la liste officielle des nominés.

On l'a entendu il y a quelques semaines sur la bande originale du GP explorer, la course de voitures organisée par le youtubeur Squeezie.

Gims dévoile dès à présent un extrait de son prochain morceau : Sentimental. Et ce mot n'est pas choisi au hasard, puisque c'est une revisite de Foule Sentimentale, le tube d'Alain Souchon sorti en 1993 ! Pour savoir ce que donne ce mélange des genres, voici l'extrait vidéo :

Le single Sentimental sera disponible vendredi 10 octobre.