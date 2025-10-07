Manche. Alain Juppé devant les maires du département, pour une conférence pleine d'actualité

En ce moment Adieu, nous deux Pierre GARNIER
Politique. Le congrès des maires de la Manche a lieu à Saint-Sauveur-Villages, vendredi 10 octobre. L'ancien Premier ministre Alain Juppé va donner une conférence sur la démocratie représentative.

Publié le 07/10/2025 à 15h34 - Par Thibault Lecoq
Alain Juppé sera dans la Manche, vendredi 10 octobre. - Arnaud Le Gall

Le thème est d'une actualité brûlante. Alain Juppé sera dans la Manche vendredi 10 octobre. Il vient donner une conférence pendant le congrès des maires du département. "La démocratie représentative en crise : et si la solution venait des communes ?", va-t-il proposer comme réflexion aux élus inscrits, pour la dernière assemblée générale avant les élections municipales de 2026. L'ancien maire de Bordeaux et actuel membre du Conseil constitutionnel, comme le Manchois Philippe Bas, est attendu en fin de journée.

