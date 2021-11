Avranches. Législatives 2017, Manche, 2ème circonscription: Guénhaël Huet, Union de la droite et du centre

Guénhaël Huet, 60 ans, docteur en droit public, père de 2 enfants, est député de la 2ème circonscription de la Manche depuis 2007. Il est candidat à un 3ème mandat, sous l'étiquette de l'Union de la droite et du centre (UDI/Les Républicains).

Maire d'Avranches entre 2001 et président de la communauté de Communes jusqu'en 2017, le député sortant ne possède plus de mandats exécutifs locaux. Le parlementaire manchois avait soutenu Alain Juppé pendant la primaire de la droite et du centre.

