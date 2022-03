Saint-Lô. Gilets jaunes : un an après

Voici un an, en 2018, le pouvoir d'achat et l'augmentation du prix des carburants avaient mobilisé des milliers de Français arborant un gilet jaune et prenant alors position sur les ronds-points.

Marie-Christine a 64 ans, elle est mobilisée depuis le début du mouvement dans le groupe des Gilets jaunes de Saint-Lô (Manche). Elle a participé à toutes les opérations, des présences sur le rond-point de la Maison du département aux manifestations tous les samedis dans le centre-ville.

Elle y a découvert des personnalités et une seconde famille, elle s'est aussi intéressée et documentée sur la politique ou l'économie.

Marie-Christine Impossible de lire le son.

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019, le groupe des Gilets jaunes de Saint-Lô (Manche) se retrouvera sur le rond-point du département. Les Gilets jaunes de la Manche se retrouveront également à Cherbourg, Coutances ou Avranches.