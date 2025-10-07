Pays d'Auge. Un nouveau parc éolien s'installe

Dans le Calvados, sept nouvelles éoliennes vont bientôt sortir de terre entre Barou-en-Auge et Norrey-en-Auge. Le chantier du parc éolien du Pays d'Auge, mené par VSB France, vient tout juste de commencer. D'ici 2027, ces sept mâts géants devraient produire assez d'électricité pour alimenter près de 35 000 habitants, soit environ 70 gigawattheures par an entraînant l'émission de 21 000 tonnes de CO 2 .

Des travaux tout au long de 2026

Les travaux ont débuté à la mi-septembre et vont se poursuivre jusqu'à fin 2026. Avant de lancer le chantier, les porteurs du projet ont rencontré les riverains. Résultat : des ajustements ont été faits, avec notamment la replantation de 3 kilomètres de haies et la création de 5 hectares de jachères pour favoriser la biodiversité.