Lingreville. Un piéton blessé après avoir été heurté par un véhicule

Un homme âgé de 25 ans a été heurté par un véhicule utilitaire ce mardi 7 octobre vers 7h à Lingreville près de Montmartin-sur-Mer, sur la route départementale 298.

La victime, blessée, a été transportée vers le centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô.

11 sapeurs-pompiers et une équipe du Samu ont été déployés sur cet accident de la route.