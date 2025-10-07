En ce moment Even If It Kills Me PAPA ROACH
Lingreville. Un piéton blessé après avoir été heurté par un véhicule

Sécurité. Un homme a été blessé après avoir été renversé par un véhicule ce mardi 7 octobre en début de matinée à Lingreville.

Publié le 07/10/2025 à 12h18 - Par Thierry Valoi
Un piéton blessé après avoir été renversé par un véhicule à Lingreville. - SDIS50

Un homme âgé de 25 ans a été heurté par un véhicule utilitaire ce mardi 7 octobre vers 7h à Lingreville près de Montmartin-sur-Mer, sur la route départementale 298.

La victime, blessée, a été transportée vers le centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô.

11 sapeurs-pompiers et une équipe du Samu ont été déployés sur cet accident de la route.

