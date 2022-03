Saint-Lô. Présidentielles : les parrainages dans la Manche

Dans la Manche, 135 parrainages ont d'ores et déjà été attribués à 12 personnalités. Alain Juppé, qui ne sera pas candidat à l'élection obtient 3 parrainages. Le plus soutenu dans le département, c'est le candidat de l'UPR, François Asselineau (39 parrainages). Il devance deux des "têtes d'affiche", François Fillon (23) et Emmanuel Macron (19).

La liste des parrainages dans la Manche au 10 mars

La liste des parrainages dans la Manche au 10 mars (suite)

