Saint-lô. Alliance Bayrou / Macron pour la présidentielle : "le mariage du talent et de l'expérience"

François Bayrou, le président du MoDem renonce à se présenter à la présidence de la République et a fait une offre d'alliance, et non de ralliement, à Emmanuel Macron, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse qu'il a tenu ce mercredi 22 février 2017.

Pour le maire de Pau (Pyrénées-Atlantique), la multiplication des offres politiques crée un brouillage absolu chez les Français.

La complémentarité des deux hommes

Pour Laurent Pien, maire MoDem de Condé-sur-Vire (Manche) et vice président de Saint-Lo Agglo, la complémentarité des deux hommes peut être bénéfique pour la France. Écoutez-le :

Laurent Pien Impossible de lire le son.

François Bayrou, qui avait affiché son soutien à Alain Juppé, écarté au terme des primaires de la droite et du centre, a également égratigné la droite et François Fillon, avec le dévoilement des affaires et l'existence de privilèges.

A LIRE AUSSI.

Présidentielle: Bayrou va mettre fin au suspense

Hamon désigné candidat du PS, la présidentielle est bien lancée

Présidentielle : François Bayrou a "toutes ses chances"

François Baurou fait un pas vers l'élection présidentielle

Primaire de la droite: ultime débat avant le premier tour