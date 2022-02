Saint-Lô. Prison à Cherbourg : "Je demanderais que le dossier soit réexaminé", indique Philippe Bas

Vendredi 24 février 2017, Philippe Bas, Sénateur, président du Conseil départemental de la Manche, était l'invité des rédactions de Tendance Ouest et de La Manche Libre. Dans un entretien de près d'une heure, l'élu a commenté l'actualité nationale (alliance de François Bayrou et Emmanuel Macron, union de la gauche etc.) et a renouvelé sa confiance à François Fillon, candidat de la droite et du centre, empêtré dans une affaire d'emploi fictif.

"François Fillon va gagner"

"Je pense que François Fillon va gagner. Il porte l'alternance. Les Français ne veulent pas se laisser confisquer l'élection présidentielle.", a-t-il déclaré. Philippe Bas qui s'est, dans le même temps, défendu de briguer un quelconque ministère en cas de victoire de la droite à l'élection présidentielle. "Je suis très heureux des responsabilités qui m'ont été confiées par les Manchois. Je n'ai réellement et sincèrement pas d'autres aspirations que de pouvoir continuer à les servir."

Le président du Conseil départemental de la Manche n'a pas non plus manqué de réagir au choix du gouvernement d'implanter une nouvelle maison d'arrêt de 200 places à Cherbourg. De "purs effets d'annonce", selon lui. Écoutez-le :

Philippe Bas, président du Conseil départemental de la Manche Impossible de lire le son.

Dans La Manche Libre du samedi 4 mars 2017, retrouvez l'essentiel de cet entretien avec Philippe Bas.

