Caen. Présidentielle : François Bayrou a "toutes ses chances"

Dans la course à l'élection présidentielle, quel rôle aura François Bayrou ? C'est à cette question que le président du MoDem doit répondre à 16h30, mercredi 22 février 2017. Lui qui a d'abord soutenu Alain Juppé, candidat déçu à la primaire de la droite et du centre, avant de déclarer ne pas croire à une "réforme imposée à la schlague" par François Fillon, prétendra-t-il aux plus hautes fonctions de l'État ?

"François Bayrou a toutes ses chances"

Dans le Calvados, Philippe Lailler, président du MoDem dans ce département, l'espère. Il était mercredi 22 février 2017 l'invité de la rédaction sur Tendance Ouest.

À ce jour, alors qu'il n'a pas encore fait connaître sa position, François Bayrou est crédité de 6 à 7% d'intentions de vote selon les sondages. "Mais il n'est pas encore dans la campagne. Souvenez-vous que la moitié des Français ne savent pas pour qui ils vont voter. François Bayrou a toutes ses chances", estime Philippe Lailler.

Des militants proches des valeurs de Macron

Quid d'un éventuel rapprochement entre François Bayrou et Emmanuel Macron ? Sur ce point, le président du MoDem dans le Calvados assure n'avoir aucune information. Mais concède : "Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de militants chez nous qui sont proches des valeurs de Macron."

Lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2012, le président du MoDem avait obtenu 9,13% des suffrages exprimés. Hervé Morin, président UDI de la région Normandie, a lui déclaré dans la presse nationale qu'il était "persuadé" de la candidature de François Bayrou.

