Basket. Le père de Tony Parker est mort
Tony Parker Senior, le père de Tony Parker, est mort dimanche 5 octobre à l'âge de 70 ans. Comme son fils, l'homme avait été basketteur et notamment en Normandie, à Fécamp, Dieppe et Canteleu.
Publié le 07/10/2025 à 12h24 - Par Gilles Anthoine
En direct
-
12h40Caen. La musique électro célébrée pendant 10 jours au NDK Festival
-
12h20Pays d'Auge. Un nouveau parc éolien s'installe
-
12h18Lingreville. Un piéton blessé après avoir été heurté par un véhicule
-
10h56Religion. Le Diocèse du Havre veut se transformer pour mieux répondre aux besoins de la société actuelle
-
10h43Le Havre. Décroche ton stage de 3e : un forum pour rassurer élèves… et parents !
-
10h35Insolite. Un DJ va mixer... dans une boulangerie du sud-Manche !
-
10h23Manche. Entre 3 000 et 5 000 personnes par marée pour la pêche à la palourde
-
10h19[Photos] Le Havre. "Elle est très inspirante" : Nina Métayer, deux fois meilleure pâtissière du monde, fascine les apprentis pâtissiers
-
10h00Sotteville-lès-Rouen. 11 concerts pour une édition automnale inédite du Pacific Festival
-
09h58Lillebonne. La nouvelle Maison de santé intercommunale a ouvert ses portes
-
09h48Caen. Wondermum vs DC Comics : une cagnotte pour les frais de procédure
-
08h44Caen. Les Semaines d'information sur la santé mentale reviennent
-
08h43Saint-Lô. 50 logements privés d'énergie après une importante fuite de gaz
-
08h43Rouen. Parentraide, un nouveau tiers lieu pour les parents d'enfants handicapés
-
08h36Eure. Un homme déjà condamné pour des violences conjugales écroué pour un probable féminicide
-
08h31Darnétal. Mamadou Garanké Diallo, l'apprenti boucher guinéen sous OQTF, retrouvé mort
-
06/10Politique. Sitôt nommé, l'Eurois Bruno Le Maire renonce au ministère des Armées
-
06/10[Photos + vidéo] Prison de Condé-sur-Sarthe. Découvrez les aménagements réalisés pour l'arrivée des 40 premiers narcotrafiquants
-
06/10Hérouville-Saint-Clair. La Ville finance des idées de projets citoyens à hauteur de 1 000 euros
-
06/10Normandie. "Un coup de massue" : après la démission de Sébastien Lecornu, le président des artisans réclame de la stabilité
Les plus lus
-
1 -Alerte météo. Tempête Amy : orages et rafales à 130km/h, toute la Normandie placée en vigilance ce samedi
-
2 -Météo. L'ex-ouragan Humberto menace la Normandie : à quoi s'attendre ce week-end ?
-
3 -[Photos] Caen. Ce monument historique est à vendre : voici ce que la Maison des Quatrans cache
-
4 -Sud-Manche. Sortie de route : une ensileuse fait une chute de huit mètres
-
5 -Bon plan. Où ramasser des cèpes près de chez vous ? On vous dévoile les meilleurs coins à champignons
Immobilier
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
renault captur techno full hybride etech 145 Bernières (76210) 0€ Découvrir
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe Abzac (33230) 3 895€ Découvrir
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.