Fécamp. Tony Parker aide le club de basket de Fécamp

Depuis 2007, Tony Parker s'investit dans la ville qui l'a vu débuter le basket: Fécamp. Il a créé avec des amis les TP Camp, tous les étés dans la cité des terre-neuvas. Et depuis cette date, Tony Parker n'oublie le club où il a évolué tout petit. Il fait des dotations régulièrement (tous les ans) à l'USF Basket. Écoutez Michel Villard, le président du club de basket de Fécamp:

une dotation des TP Camps au club de basket de Fécamp Impossible de lire le son.

Ce samedi 7 octobre 2017, le club va se voir remettre officiellement 34 équipements (maillots et shorts), 25 ballons et 12 tee-shirts. Le club de Fécamp compte environ 200 licenciés. Il a deux équipes phares: une masculine et une féminine, toutes les deux en Pré Nationale.

A LIRE AUSSI.

Fécamp: le Tony Parker Camp fête ses 10 ans

ProA: Diaw en "grand frère" à Levallois en attendant la NBA

NBA: Rudy Gobert prend le pouvoir

Basket: Thomas Heurtel porte les Bleus vers les 8e de l'Euro à Istanbul