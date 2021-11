Fécamp. À Fécamp, un stage de basket pour les enfants pendant les vacances

La Fédération française de basket et le groupe GRDF organisent depuis 2015 leurs centres Génération Basket. Des stages de basket qui sont organisés sur toute la France pour favoriser la mixité sociale et l'insertion par le sport. En Seine-Maritime, c'est le club de basket de Fécamp qui organise cet événement. Il a lieu cette semaine, du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2017. C'est entièrement gratuit et ouvert à tous, les jeunes ont la possibilité de s'initier au basket une journée ou toute la semaine. Écoutez le reportage Tendance Ouest:

Le centre Génération Basket de Fécamp: du 30 octobre au 3 novembre 2017 à la salle Pierre de Coubertin – Gratuit en se présentant directement sur place – de 9h00 à 12h00 pour les 8 à 12 ans et de 14h à 17h pour les 13 à 17 ans.