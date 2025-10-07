Caen. Wondermum vs DC Comics : une cagnotte pour les frais de procédure

La Caennaise Lise Sobéron, la fondatrice du projet Wondermum, a lancé un appel au soutien pour faire face aux frais liés à la procédure engagée par DC Comics. Le géant américain, propriétaire du personnage de Wonder Woman, conteste l'utilisation du nom "Wondermum", qu'il juge trop proche de sa marque emblématique.

Déjà plus de 6 mois de procédures

Depuis le 1er avril, la créatrice défend son initiative, née pour aider les parents et les enfants à mieux vivre leur quotidien. "Je suis accompagnée par une avocate déterminée, mais cette défense représente un coût important", explique-t-elle dans le descriptif de la cagnotte en ligne qu'elle a ouverte pour permettre au projet de continuer à exister.

Lise Sobéron espère ainsi pouvoir poursuivre son aventure sans être contrainte de renoncer à un nom qui, selon elle, n'a jamais eu vocation à imiter celui de l'héroïne américaine, mais simplement à célébrer le quotidien des parents.

La cagnotte est disponible sur le lien suivant : https://www.leetchi.com/fr/c/sauvons-wondermum-contre-dc-comics-1517340.