Granville. Festival Toute la mer sur un plateau : 22 tonnes de coquillages et crustacés vendues

Agriculture. 22 tonnes de coquillages et crustacés ont été vendues lors du festival Toute la mer sur un plateau à Granville.

Publié le 06/10/2025 à 14h25 - Par Thierry Valoi
Plusieurs tonnes de coquillages et crustacés ont été vendues sur le festival Toute la mer sur un plateau. - SPL des ports de la Manche

Malgré un temps capricieux samedi 4 octobre, le festival Toute la mer sur un plateau, qui a eu lieu ce week-end du 4 et 5 octobre, a attiré la foule sur le quai nord du port de pêche de Granville. La Criée, exceptionnellement ouverte au public, a accueilli près de 25 500 visiteurs venus découvrir, acheter et déguster les produits de la mer.

Des tonnes de coquillages et crustacés écoulées

Au total, ce sont 22 tonnes de produits de la mer qui ont trouvé preneur :

• 16 tonnes de coquilles Saint-Jacques,

• 2,5 tonnes de praires,

• 1,5 tonne de bulots,

• 200kg d'amandes de mer,

• 400kg de homards,

• et 1 tonne d'huîtres dégustées dans le tout nouvel espace bar à huîtres.

Les assiettes préparées par les bénévoles ont également rencontré un vif succès : 1 710 assiettes granvillaises, 1 248 assiettes de praires et 1 038 assiettes de bulots ont été servies. Grâce à la vente de 1 200 assiettes de coquilles Saint-Jacques, les élèves de BTS restauration du lycée Maurice Marland financeront leur voyage scolaire de fin d'année.

Ateliers, concours et animations pour petits et grands

Les démonstrations culinaires ont réuni 125 participants le dimanche, animées par deux chefs restaurateurs et deux cuisiniers de collèges manchois. Le samedi, elles ont dû être annulées en raison des conditions météo.

Les P'tits chefs ont, quant à eux, rassemblé 84 enfants, pour réaliser et déguster sept recettes imaginées par Stéphane Launay. La Criée a ouvert ses portes à 350 visiteurs, guidés par Karim, pour une immersion au cœur du fonctionnement des ventes.

Enfin, le festival a accueilli la sélection régionale du Championnat de France des écaillers. Deux candidats étaient en lice et c'est Fabian Rigollet qui s'est qualifié pour la grande finale à Paris, prévue fin janvier 2026.

Granville. Festival Toute la mer sur un plateau : 22 tonnes de coquillages et crustacés vendues
