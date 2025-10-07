Rouen. Parentraide, un nouveau tiers lieu pour les parents d'enfants handicapés

A l'occasion de la journée nationale des aidants, lundi 6 octobre, le nouveau tiers lieu Parentraide a été inauguré à Rouen Saint-Sever. Une structure pour les aidants par des pairs aidants, qui partagent une expérience commune, celle d'avoir un enfant en situation de handicap.

Un espace qui crée du lien social entre aidants

Les aidants doivent être disponibles à 100% auprès de leurs enfants ou proches en situation de handicap. Le quotidien peut donc être très chargé entre les soins et la prise en charge de leurs démarches administratives. Cette structure est dédiée à "l'entraide, l'écoute, le soutien et la création de lien social par des activités", explique Khadidja Azzouz, pair aidant familial au sein de l'équipe Parentraide et maman d'un enfant en situation de handicap. Des activités collectives sont donc au programme comme des groupes de parole, du Pilates, des ateliers de cuisine pour prendre soin de soi. Le but est de permettre à ces parents aidants d'améliorer leur bien-être, le temps d'une heure, par la mise en place de pratiques d'accompagnement social par des pairs.