En ce moment Sapphire Ed Sheeran
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Parentraide, un nouveau tiers lieu pour les parents d'enfants handicapés

Santé. Lundi 6 octobre 2025, lors de la journée nationale des aidants, le tiers lieu Parentraide a été inauguré à Rouen. Un lieu qui rassemble des aidants pour échanger et s'entraider sur les sujets du handicap et de l'inclusion.

Publié le 07/10/2025 à 08h43 - Par Margaux Fresnais
Rouen. Parentraide, un nouveau tiers lieu pour les parents d'enfants handicapés
Inauguration du nouveau tiers lieu Parentraide, lundi 6 octobre en lien avec la journée des aidants. Il est situé au 98 avenue de Bretagne à Rouen.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A l'occasion de la journée nationale des aidants, lundi 6 octobre, le nouveau tiers lieu Parentraide a été inauguré à Rouen Saint-Sever. Une structure pour les aidants par des pairs aidants, qui partagent une expérience commune, celle d'avoir un enfant en situation de handicap.

Un espace qui crée du lien social entre aidants

Les aidants doivent être disponibles à 100% auprès de leurs enfants ou proches en situation de handicap. Le quotidien peut donc être très chargé entre les soins et la prise en charge de leurs démarches administratives. Cette structure est dédiée à "l'entraide, l'écoute, le soutien et la création de lien social par des activités", explique Khadidja Azzouz, pair aidant familial au sein de l'équipe Parentraide et maman d'un enfant en situation de handicap. Des activités collectives sont donc au programme comme des groupes de parole, du Pilates, des ateliers de cuisine pour prendre soin de soi. Le but est de permettre à ces parents aidants d'améliorer leur bien-être, le temps d'une heure, par la mise en place de pratiques d'accompagnement social par des pairs.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit (30130) 330€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Bernières (76210) 0€ Découvrir
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe Abzac (33230) 3 895€ Découvrir
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Plateaux Oriental laiton cuivré
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Parentraide, un nouveau tiers lieu pour les parents d'enfants handicapés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple