Caen. Les Semaines d'information sur la santé mentale reviennent

Depuis le 6 et jusqu'au 19 octobre, les Semaines d'information sur la santé mentale reviennent à Caen, Mondeville et Hérouville-Saint-Clair autour du thème "Pour notre santé mentale, réparons le lien social". Organisées par le Collectif Santé Mentale et l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de Caen, elles proposent rencontres, ateliers, expositions et débats pour sensibiliser le grand public. Parmi les temps forts : un forum bien-être et santé mentale le 11 octobre, des ateliers “Feel Good” pour les jeunes, un café parents sur la communication avec les ados, une table ronde sur la souffrance psychique et un escape game à la bibliothèque d'Hérouville.

Le programme complet est à retrouver sur epsm-caen.fr.