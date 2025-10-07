En ce moment Sapphire Ed Sheeran
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Les Semaines d'information sur la santé mentale reviennent

Santé. A partir de ce lundi 6 octobre, les semaines d'information sur la santé mentale reviennent pour une 36e édition. Cette année, la thématique est "Pour notre santé mentale, réparons le lien social".

Publié le 07/10/2025 à 08h44 - Par Elvire Alix
Caen. Les Semaines d'information sur la santé mentale reviennent
Les semaines d'information sur la santé mentale se déroulent du 6 au 19 octobre.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis le 6 et jusqu'au 19 octobre, les Semaines d'information sur la santé mentale reviennent à Caen, Mondeville et Hérouville-Saint-Clair autour du thème "Pour notre santé mentale, réparons le lien social"Organisées par le Collectif Santé Mentale et l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de Caen, elles proposent rencontres, ateliers, expositions et débats pour sensibiliser le grand public. Parmi les temps forts : un forum bien-être et santé mentale le 11 octobre, des ateliers “Feel Good” pour les jeunes, un café parents sur la communication avec les ados, une table ronde sur la souffrance psychique et un escape game à la bibliothèque d'Hérouville.

Le programme complet est à retrouver sur epsm-caen.fr.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit (30130) 330€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Bernières (76210) 0€ Découvrir
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe Abzac (33230) 3 895€ Découvrir
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Plateaux Oriental laiton cuivré
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Les Semaines d'information sur la santé mentale reviennent
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple