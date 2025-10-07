En ce moment Sapphire Ed Sheeran
Eure. Un homme déjà condamné pour des violences conjugales écroué pour un probable féminicide

Sécurité. Un homme d'une soixantaine d'années a été mis en examen et écroué pour le meurtre de sa femme à Quillebeuf-sur-Seine. L'autopsie a révélé des traces de strangulation.

Publié le 07/10/2025 à 08h36 - Par Gilles Anthoine
Un sexagénaire est suspecté d'avoir tué sa femme en l'étranglant et en lui portant des coups. Il a été placé en détention provisoire. - Illustration

Un homme a été mis en examen pour homicide par conjoint et placé en détention provisoire, soupçonné d'avoir tué sa femme de 58 ans à Quillebeuf-sur-Seine.

Jeudi 2 octobre au matin, "un homme domicilié à Quillebeuf a appelé les secours en expliquant qu'il venait de retrouver sa femme décédée à leur domicile dans leur escalier", a déclaré Rémi Coutin, procureur de la République d'Evreux. "Les secours et les gendarmes constatent la présence d'une femme de 58 ans qui se trouve décédée en bas des escaliers, décès qui apparaît suspect parce qu'elle semble présenter un certain nombre de contusions et d'hématomes", a ajouté le magistrat.

Selon les premières investigations, la quinquagénaire a été "victime de violences de la part de son mari la veille au soir, puisqu'en fin d'après-midi, on sait qu'elle a assisté dans le public au conseil municipal de sa commune et qu'à ce moment-là elle ne présentait pas de traces de coups. Dans la soirée, elle a appelé un ami en disant qu'elle venait d'être victime de coups de la part de son mari, cet ami est venu à leur domicile, a entrepris de la soigner et est reparti. Il n'a pas eu de nouvelles d'elle", précise Rémi Coutin.

L'autopsie révèle une strangulation

Lors de l'autopsie à l'institut médico-légal de Rouen, les médecins ont constaté "des traces de strangulation sur le cou de la victime" et des blessures de défense, "c'est-à-dire comme si elle avait tenté de se protéger avec ses bras de coups qu'elle recevait".

Le mis en cause, âgé d'une soixantaine d'années, qui a exécuté plusieurs années d'emprisonnement en Italie pour une affaire de trafic de stupéfiants, a déjà été condamné en septembre 2020 pour des violences sur sa femme.

"On pense au parquet qu'on a affaire très probablement à un féminicide, mais, en l'état, on ne peut pas déterminer avec exactitude quel a été le déroulement des faits", a indiqué le procureur, précisant que le débat contradictoire aurait lieu jeudi 9 octobre. Dans l'attente le suspect a été incarcéré.

(avec AFP)

