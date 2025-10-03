En ce moment Je m'en vais VIANNEY
Rouen. Un groupe d'identitaires provoque une rixe dans un bar du centre-ville, le gérant dépose une main courante

Sécurité. D'après le maire de Rouen qui a alerté le procureur de la République, un groupe de personnes de la mouvance identitaire a provoqué une rixe et blessé les clients du bar le 3 Pièces Muzik'Club à Rouen, vendredi 26 septembre.

Publié le 03/10/2025 à 15h56 - Par Alexandre Leno
Rouen. Un groupe d'identitaires provoque une rixe dans un bar du centre-ville, le gérant dépose une main courante
Les personnes auraient passé commande au bar avant de provoquer une bagarre.  - Illustration

C'est le maire de Rouen, Nicolas Mayer Rossignol, qui se fait le relais de cet incident, vendredi 3 octobre. L'élu a en effet publié sur ses réseaux la copie d'une lettre qu'il a envoyée au Procureur de la République, Sébastien Gallois, au sujet d'une agression ayant eu lieu vendredi 26 septembre dans le bar le 3 Pièces Muzik'Club, place du Général de Gaulle.

Plusieurs blessés ont été constatés

Le maire affirme, selon les éléments recueillis auprès du gérant du débit de boissons, que "plusieurs personnes se présentant comme membres de "l'Action Française" ont passé commande dans l'établissement avant de volontairement déclencher une rixe, prenant à partie plusieurs clients". Plusieurs blessés ont été constatés à la suite de l'affrontement : des victimes ont dû recevoir des points de sutures. On apprend également que le gérant de l'établissement a déposé une main courante. Contacté, ce dernier n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

• A lire aussi. Le maire interdit la soirée "Ausländer Raus", jugée xénophobe

Une manifestation d'identitaires bientôt à Rouen ?

"Tout porte à croire que leur action était préméditée, affirme Nicolas Mayer Rossignol, cette violence n'a sa place nulle part en République." Dans son courrier, le maire évoque également l'organisation d'une manifestation à Rouen le 18 octobre à l'initiative des mouvements identitaires locaux. Une action susceptible de provoquer un trouble à l'ordre public notamment en raison de possibles contre-manifestations du côté des mouvements antifasciste.

• A lire aussi. "Sprimont, casse-toi !" Le collectif universitaire antiraciste s'invite au conseil municipal

"D'autres établissements auraient été victimes des agissements de ces groupuscules (d'extrême droite N.D.L.R.)", poursuit le maire de Rouen selon les propos recueillis du gérant du 3 Pièces. Sollicité par Tendance Ouest, le parquet de Rouen n'a pas encore répondu.

