Brétigny. Eure : l'incendie de la mairie de Brétigny est criminel, d'autres bâtiments ciblés

La préfecture de l'Eure confirme, dimanche 1er juillet 2018, que l'incendie qui a frappé la mairie de Brétigny est bien criminel. Et pour cause, une voiture, une caravane et une résidence secondaire ont aussi été touchées par des incendies dans le secteur. Des sinistres qui n'ont pas fait de victime.

"Un symbole fort de la République frappé"

La mairie a été entièrement détruite, comme l'indiquaient dans la matinée les sapeurs-pompiers de l'Eure. Dans un communiqué, Thierry Coudert, préfet du département de l'Eure "déplore ces exactions qui ont frappé à Brétigny un symbole fort de la République et de l'identité communale".

La préfecture ajoute que "tous les moyens de la gendarmerie sont mobilisés pour retrouver le ou les auteurs de ces faits intolérables".

