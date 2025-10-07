En ce moment Even If It Kills Me PAPA ROACH
Caen. La musique électro célébrée pendant 10 jours au NDK Festival

Loisir. Le Cargö, lieu emblématique des nuits électroniques, accueille une nouvelle édition du NDK Festival du 8 au 18 octobre.

Publié le 07/10/2025 à 12h40
La version 2025 du NDK Festival promet encore de vivres des soirées inoubliables…Mais pas que ! Des événements sont organisés du 8 au 18 octobre. - Le Cargö

Le NDK Festival revient à Caen du 8 au 18 octobre 2025 pour sa 5ᵉ édition. Ce rendez-vous incontournable des musiques électroniques promet 10 jours intenses entre clubbing, concerts, rencontres et événements gratuits, répartis sur quatre lieux, sept scènes et un open air. Plus de 20 artistes sont attendus pour célébrer la richesse de la scène électro et techno, dans une ambiance mêlant convivialité et exigence artistique.

Mercredi 8 octobre :
ouverture du festival

Le coup d'envoi sera donné avec le NDKids, une boum électro destinée aux enfants, organisée le 8 octobre à 15h au Magic Mirrors par Les Doigts dans la Prise (tarif : 5€). Le soir même, place au NDK Campus, avec un concert donné à la Maison de l'étudiant, sur le campus 1 de l'université. L'entrée y est libre, ouverture des portes à 20h.

Le lendemain, jeudi 9 octobre en soirée, le NDK free night fait un peu plus monter la température, avec une entrée gratuite dès 20h pour s'échauffer avant le gros morceau, et les deux soirs de festival. Comptez entre 31 et 39€ pour une soirée, et 60€ pour les deux.

Vendredi 10 et samedi 11 octobre :
le cœur du NDK Festival

Parmi les têtes d'affiche du temps fort du festival, les 10 et 11 octobre au Cargö : Aneth, la figure de proue de la scène française depuis plus de 10 ans maintenant, le selector house Danilo Plessow aka MCDE, la star serbe X-Coast mais aussi Paula Tape, Miley Serious, Mezerg, et bien d'autres…

Le festival se poursuit avec plusieurs rendez-vous ouverts à tous, notamment dimanche 12 octobre avec un concert gratuit à la bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Samedi 18 octobre :
clôture du festival

Pour conclure cette 5ᵉ édition, le NDK Extra réunira Mezerg et Birrd lors d'une soirée exceptionnelle.

Pratique. NDK Festival, du 8 au 18 octobre, principalement au Cargö à Caen. Billetterie et programmation à retrouver sur ndkfestival.com.

