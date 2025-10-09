En ce moment LIFE DES'REE
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 9 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 09/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Vos excès peuvent vous mener à une impasse, restez en contact avec votre corps malgré les moments d'euphorie et d'évasion auxquels vous goûtez.

Taureau

Les circonstances pourront vous valoir une excellente nouvelle ou une surprise en termes de finances.

Gémeaux

Faites tout ce qu'il faut pour vous sentir dans votre assiette car les bonnes opportunités doivent se gérer avec énergie et créativité.

Cancer

C'est une excellente journée pour conclure un accord ou une négociation positive pour vos intérêts.

Lion

Vous aurez plus de liberté d'action que vous le pensiez. Votre esprit d'initiative prend de bonnes directions, foncez !

Vierge

C'est un bon jour pour demander une augmentation ou valoriser votre travail d'une façon ou d'une autre.

Balance

C'est un bon moment pour développer et exposer vos méthodes personnelles, le succès sera au rendez-vous.

Scorpion

Vous êtes plus exigeant avec vous-même et vous trouvez de nouveaux moyens de parvenir à vos buts financiers.

Sagittaire

Vous vous amusez d'une ambiance plus légère, vous multipliez les contacts et gagnez en qualité relationnelle.

Capricorne

Une profonde entente s'installe avec vos proches, c'est le moment de mettre vos décisions en œuvre en vous détachant de certaines relations.

Verseau

C'est le moment de prouver vos sentiments en vous mettant à l'écoute de votre moitié.

Poissons

Vous aurez l'occasion de vous exprimer sur une situation délicate qui s'enlise depuis plusieurs semaines

