Communauté de communes Côte d'Albâtre. Un nouveau pôle enfance-jeunesse en projet

Education. Le conseil communautaire de la communauté de communes Côte d'Albâtre a validé, mercredi 1er octobre, la construction d'un nouveau pôle enfance-jeunesse et école à Ourville-en-Caux. L'objectif est de mutualiser les moyens et optimiser les coûts.

Publié le 04/10/2025 à 13h27 - Par Gilles Anthoine
Un pôle enfance-jeunesse va voir le jour à Ourville-en-Caux en partenariat avec la communauté de communes Côte d'Albâtre. - Pixabay

Un nouveau pôle jeunesse-enfance va voir le jour sur le territoire de la communauté de communes Côte d'Albâtre. Il s'agit d'un projet commun à Ourville-en-Caux pour accueillir enfants et élèves.

Mercredi 1er octobre, le conseil communautaire a validé l'acquisition de terrains à Ourville-en-Caux pour la construction d'un nouveau pôle enfance-jeunesse et école. Ce futur bâtiment de près de 800m² aura pour finalité de mutualiser les moyens et d'optimiser les coûts. La structure regroupera des espaces dédiés aux activités périscolaires et de loisirs ainsi que deux classes de maternelle pour les élèves de la commune.

"Avec l'augmentation de la population et la saturation de certaines structures existantes, il devenait nécessaire de renforcer l'offre sur le territoire", explique la communauté de communes Côte d'Albâtre. Ce projet permettra d'ouvrir à l'année un accueil à Ourville-en-Caux, alors qu'il n'était jusqu'ici disponible qu'en été.

Une coopération entre la commune et la communauté de communes

Pour rendre ce projet possible, la commune d'Ourville-en-Caux met gracieusement plusieurs terrains à disposition. De son côté, la communauté de communes assurera la maîtrise d'ouvrage et intégrera le bâtiment à son patrimoine.

Le futur pôle accueillera des enfants en périscolaire (matin et soir), 60 enfants au centre de loisirs les mercredis et vacances, 12 à 24 jeunes de 11 à 17 ans à moyen terme.

Un parking sera aussi aménagé pour faciliter l'accès des familles.

Le coût total du projet est estimé à 2,3 millions d'euros, financés par la communauté de communes (852 000 euros), la commune d'Ourville-en-Caux (568 000 euros et mise à disposition des terrains), la CAF (500 000 euros), l'Etat (380 000 euros) et le Département.

