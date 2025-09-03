Harfleur. Le centre de loisirs Les 2 Rives détruit par un incendie, la piste criminelle privilégiée

Un impressionnant incendie s'est déclaré mardi 2 septembre à Harfleur, vers 23h. Le centre de loisirs Les 2 rives, place des droits de l'enfant à Beaulieu, a été entièrement détruit. Le feu a été maîtrisé vers 9h25 mercredi.

Les enfants tout de même pris en charge

Ce sont les policiers qui ont été alertés dans un premier temps. A leur arrivée, le bâtiment, isolé, était déjà entièrement embrasé. Les pompiers sont intervenus quelques minutes plus tard. La police a repéré une vitre brisée à la gauche de l'établissement, constant qu'une salle était en désordre. Un autre point d'effraction a été constaté à l'arrière du centre de loisirs. La piste criminelle est donc privilégiée d'autant que la mairie avait réalisé une visite le mardi à 18h et que rien n'avait été constaté. Les dégâts sont très importants. Il n'y a pas de victime.

Des mesures ont été prises pour accueillir la cinquantaine d'enfants qui fréquentent l'accueil de loisirs le mercredi. Ces derniers sont accueillis dans l'autre site qui accueille les plus petits, à savoir l'école Françoise Dolto.

Beaucoup d'émotions

Christine Morel, la maire d'Harfleur, a réagi avec émotion à cet incendie. "Nous ne pouvons éprouver qu'une profonde émotion, teintée de colère et de tristesse, face à un tel acte qui touche l'ensemble des Harfleuraises et des Harfleurais. Certains l'ont connu en tant qu'enfant, y ont construit des souvenirs, de nombreuses familles y mettent leurs enfants quotidiennement et le fréquentent, les mercredis et durant les vacances. C'est un espace de vie, de joie et de partage qui laissera à jamais un vide dans nos cœurs."

La reconstruction prendra du temps. La maire réfléchit à des solutions de repli, en attendant. "Nous mettrons tout en œuvre pour que chacune et chacun puisse retrouver un lieu de partage et que les enfants puissent de nouveau construire des souvenirs dans un espace qui leur est entièrement dédié."