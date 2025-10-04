Seine-Maritime. Une branche d'arbre tombe sur une ligne haute tension, 300 personnes privées d'électricité ce samedi matin

Ce samedi 4 octobre, Météo France a placé la Seine-Maritime en vigilance jaune pour vent, orages et vagues submersion. Au matin vers 6h45, les pompiers sont intervenus au niveau de la rue de la Forge à Thiouville près d'Héricourt-en-Caux. Une branche d'arbre est tombée sur une ligne haute tension. Cet incident a provoqué selon les pompiers, "la coupure d'électricité pour 300 abonnés sur six communes". Enedis procède aux réparations. La durée de la coupure n'est pour l'heure pas connue. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.

