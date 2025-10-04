En ce moment CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT ELTON JOHN
Seine-Maritime. Une branche d'arbre tombe sur une ligne haute tension, 300 personnes privées d'électricité ce samedi matin

Sécurité. Ce samedi 4 octobre, alors que la Seine-Maritime a été placée en vigilance jaune pour vent, orages et vagues submersion par Météo France, les pompiers sont intervenus à Thiouville pour une branche d'arbre tombée sur une ligne haute tension.

Publié le 04/10/2025 à 09h05 - Par Justine Carrère
Ce samedi 4 octobre, une branche d'arbre est tombée sur une ligne haute tension à Thiouville. Enedis a été mobilisé pour procéder aux réparations.

Ce samedi 4 octobre, Météo France a placé la Seine-Maritime en vigilance jaune pour vent, orages et vagues submersion. Au matin vers 6h45, les pompiers sont intervenus au niveau de la rue de la Forge à Thiouville près d'Héricourt-en-Caux. Une branche d'arbre est tombée sur une ligne haute tension. Cet incident a provoqué selon les pompiers, "la coupure d'électricité pour 300 abonnés sur six communes". Enedis procède aux réparations. La durée de la coupure n'est pour l'heure pas connue. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.

