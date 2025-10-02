En ce moment Blink Twice (feat Myles Smith) SHABOOZEY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Rouen. Ils tentent de voler dans une supérette, deux hommes interpellés

Sécurité. Deux hommes ont été arrêtés pour avoir tenté de voler dans un Carrefour Market de Bois-Guillaume, mercredi 1er octobre. L'un d'eux avait tenté de prendre la fuite, trouvant refuge dans un buisson, mais il a rapidement été retrouvé.

Publié le 02/10/2025 à 14h06 - Par Gilles Anthoine
Près de Rouen. Ils tentent de voler dans une supérette, deux hommes interpellés
Deux hommes ont été interpellés pour avoir tenté de voler au Carrefour Market de Bois-Guillaume. - Google Street View

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Pour avoir tenté de voler dans une supérette, deux hommes sont placés en garde à vue. Mercredi 1er octobre vers 21h30, la police est appelée pour intervenir au centre commercial Les Bocquets à Bois-Guillaume. Le Carrefour Market a été victime d'une tentative de vol. C'est un voisin qui a donné l'alerte.

A lire aussi. Le Havre. Ils volent et dégradent un distributeur automatique dans une résidence universitaire

Le complice tente de se cacher sous un buisson

L'agent de sécurité retient un homme de 47 ans. Il a tenté de voler des denrées. Son complice, lui, a pu prendre la fuite. Avec sa description, les policiers patrouillent dans le secteur et ne tardent à pas à le retrouver. Il tentait de se cacher sous un buisson du parking. Le malfaiteur de 49 ans, alcoolisé, a été arrêté. Tous les deux ont été placés en garde à vue.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit (30130) 330€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Rouen. Ils tentent de voler dans une supérette, deux hommes interpellés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple