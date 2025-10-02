Près de Rouen. Ils tentent de voler dans une supérette, deux hommes interpellés

Pour avoir tenté de voler dans une supérette, deux hommes sont placés en garde à vue. Mercredi 1er octobre vers 21h30, la police est appelée pour intervenir au centre commercial Les Bocquets à Bois-Guillaume. Le Carrefour Market a été victime d'une tentative de vol. C'est un voisin qui a donné l'alerte.

Le complice tente de se cacher sous un buisson

L'agent de sécurité retient un homme de 47 ans. Il a tenté de voler des denrées. Son complice, lui, a pu prendre la fuite. Avec sa description, les policiers patrouillent dans le secteur et ne tardent à pas à le retrouver. Il tentait de se cacher sous un buisson du parking. Le malfaiteur de 49 ans, alcoolisé, a été arrêté. Tous les deux ont été placés en garde à vue.