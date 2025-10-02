Caen. Environ 10 000 personnes dans la rue ce jeudi 2 octobre

Quelques jours avant le discours de politique générale et les derniers arbitrages du Premier ministre, Sébastien Lecornu, l'intersyndicale a convoqué une nouvelle journée de grèves et de manifestations ce jeudi 2 octobre. L'objectif : tenter de décrocher des mesures de "justice sociale", alors que le gouvernement doit préparer le budget de 2026.

Un grand défilé

A Caen, une manifestation s'est tenue, cette fois au départ de la gare SNCF. Selon les syndicats, environ 10 000 personnes ont défilé dès 11h, jusqu'en direction de la place Gambetta.