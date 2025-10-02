Calvados. Un parieur remporte plus de 170 000€ au PMU

C'est à L'Imprévu, à Saint-Aubin-sur-Mer, dans le Calvados, qu'un parieur a validé son ticket gagnant. En misant au Quinté + Spot dimanche 28 septembre, le gagnant, resté anonyme, a remporté la somme de 176 436€.

2e grand gagnant de l'année dans le Calvados

En gagnant une somme à six chiffres, il appartient désormais à la catégorie des grands gagnants du PMU. Il est le 135e de l'année 2025, et le deuxième dans le Calvados, après un chèque de plus de 180 000€ glané à Deauville en mai dernier.

"Qui que ce soit, je suis très heureuse pour cette personne. Il n'y a plus qu'à espérer que de nouveaux nombreux gains seront vite remportés", se réjouit Priscilla Troussier, propriétaire du point de vente où le gagnant a validé son pari, sans y être retourné pour annoncer sa victoire depuis.