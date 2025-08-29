En ce moment 2 BE LOVED (AM I READY) LIZZO
Eure. Il mise 2€ et repart avec plus de 118 000€ au PMU

Sport. Mardi 26 août 2025, un habitant de Gisors, dans l'Eure, a remporté la somme de 118 003€ grâce à un pari Quinté+® validé avec seulement 2€ dans le bar-tabac-presse Le Maryland. C'est déjà le deuxième grand gagnant de l'année dans la commune.

Publié le 29/08/2025 à 16h21 - Par Mathilde Rabaud
Eure. Il mise 2€ et repart avec plus de 118 000€ au PMU
PMU à Gisors : un client régulier empoche plus de 118 000€ après un pari gagnant. - Unsplash

Avec une mise modeste de 2€, un habitué du bar-tabac Le Maryland à Gisors a touché un jackpot de 118 003€ au pari Quinté+®, mardi 26 août.

Le joueur, qui a préféré rester discret, a réclamé son gain dès le lendemain. Patricia Koleno, propriétaire de l'établissement avec son mari Olivier, se réjouit : "Nous avons déjà eu un gagnant de 230 828€ le 10 juin. Notre établissement semble porter chance aux parieurs !"

Gisors, nouveau spot chanceux pour les grands gagnants

Ce gain de 118 003€ est le deuxième gros lot de l'année à Gisors, après celui du 10 juin, remporté au même endroit.

Dans l'Eure, les grands gagnants restent rares : en 2024, un seul joueur avait dépassé les 300 000€, à Breteuil.

Les grands gagnants PMU en Normandie en 2025

Depuis le début de l'année, 104 parieurs en France ont gagné plus de 100 000€ grâce au PMU®, dont déjà deux à Gisors.

En Normandie, les plus gros gains enregistrés sont :

Au total, plus de 242 millions d'euros ont été redistribués aux parieurs normands en 2024.

Les paris : un jeu qui comporte des risques

Si certains parieurs connaissent la chance, les jeux d'argent restent avant tout une activité à pratiquer avec prudence. Le PMU® rappelle régulièrement que les paris peuvent entraîner des comportements addictifs et qu'il est important de jouer de manière responsable, sans miser plus que ce que l'on peut se permettre de perdre.

