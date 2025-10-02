En ce moment Le chant des cygnes INDOCHINE
Caen ça bouge. "C'est devenu un rendez-vous de la vie sportive caennaise", selon Vincent Eudier, organisateur

Sport. Du vendredi 3 au dimanche 5 octobre, la ville de Caen devient un théâtre de jeu géant pour les sportifs et les familles, avec le retour de Caen ça bouge.

Publié le 02/10/2025 à 09h23 - Par Lilian Fermin
Vincent Eudier était dans les studios de Tendance Ouest pour évoquer Caen ça bouge, qui se déroule du 3 au 5 octobre.

De la course à pied, de la marche, du vélo, du sport pour les scolaires, un défi fou dans la tour du CHU… Caen ça bouge met le paquet pour sa 5e édition, qui se déroule du vendredi 3 au dimanche 5 octobre. Ce rendez-vous devenu incontournable dans le paysage sportif caennais est de retour, et affiche presque complet, seules quelques places subsistent pour les sorties vélos.

Vincent Eudier, à l'organisation de Caen ça bouge, était notre invité de ce mercredi 1er octobre. Il revient pour nous sur l'engouement autour de cet événement, et sur cette grande nouveauté qu'est la Verticale du CHU, une course folle, caritative, avec 1 000m de dénivelé positif. C'est à écouter en podcast juste ici.

