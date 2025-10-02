Hérouville-Saint-Clair. Saperlotte ouvre une deuxième librairie solidaire et lance une cagnotte participative

Après le succès de sa première librairie solidaire, ouverte en juillet dernier à Caen et baptisée la Saperl'Hutte, l'association Saperlotte poursuit son aventure. En novembre, une seconde librairie inclusive verra le jour au cœur de la galerie marchande d'Hérouville-Saint-Clair.

Une librairie solidaire et inclusive

L'association s'est donné pour mission de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap, isolées ou éloignées de l'emploi, en leur offrant la possibilité de reprendre une activité et de tisser des liens sociaux. Elle souhaite aussi rendre la culture accessible à tous, en proposant des livres, CD, DVD et vinyles d'occasion à prix solidaire, mais également à travers des ateliers et animations. Dans le même esprit, Saperlotte met en avant l'importance de la seconde main et des pratiques écoresponsables, tout en imaginant ses bibliothèques comme des lieux chaleureux, vivants et ouverts sur le tissu associatif local.

Pour concrétiser ce projet, l'association lance une cagnotte participative destinée à financer l'aménagement et l'équipement du lieu. L'objectif : récolter 2 000 euros avant le 17 octobre. Celle-ci participera à financer l'aménagement et l'équipement de la boutique. Elle est disponible sur Helloasso à l'adresse : https://www.helloasso.com/associations/saperlotte/collectes/en-normandie-soutenez-la-creation-d-une-librairie-solidaire.