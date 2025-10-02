En ce moment REGARDE-MOI BIEN EN FACE DE PALMAS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Hérouville-Saint-Clair. Saperlotte ouvre une deuxième librairie solidaire et lance une cagnotte participative

Solidarité. Après une première ouverture en juillet dernier, l'association Saperlotte ouvre une deuxième librairie solidaire à Hérouville-Saint-Clair.

Publié le 02/10/2025 à 14h42 - Par Elvire Alix
Hérouville-Saint-Clair. Saperlotte ouvre une deuxième librairie solidaire et lance une cagnotte participative
Baptiste Davout avait déjà ouvert en début d'été une première librairie solidaire et associative Saperlotte, au 95 bis rue d'Hérouville à Caen.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après le succès de sa première librairie solidaire, ouverte en juillet dernier à Caen et baptisée la Saperl'Hutte, l'association Saperlotte poursuit son aventure. En novembre, une seconde librairie inclusive verra le jour au cœur de la galerie marchande d'Hérouville-Saint-Clair.

Une librairie solidaire et inclusive

L'association s'est donné pour mission de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap, isolées ou éloignées de l'emploi, en leur offrant la possibilité de reprendre une activité et de tisser des liens sociaux. Elle souhaite aussi rendre la culture accessible à tous, en proposant des livres, CD, DVD et vinyles d'occasion à prix solidaire, mais également à travers des ateliers et animations. Dans le même esprit, Saperlotte met en avant l'importance de la seconde main et des pratiques écoresponsables, tout en imaginant ses bibliothèques comme des lieux chaleureux, vivants et ouverts sur le tissu associatif local.

Pour concrétiser ce projet, l'association lance une cagnotte participative destinée à financer l'aménagement et l'équipement du lieu. L'objectif : récolter 2 000 euros avant le 17 octobre. Celle-ci participera à financer l'aménagement et l'équipement de la boutique. Elle est disponible sur Helloasso à l'adresse : https://www.helloasso.com/associations/saperlotte/collectes/en-normandie-soutenez-la-creation-d-une-librairie-solidaire.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit (30130) 330€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Hérouville-Saint-Clair. Saperlotte ouvre une deuxième librairie solidaire et lance une cagnotte participative
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple